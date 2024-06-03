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        Finike'de belediye başkanının makam aracına zarar veren şüpheliye gözaltı

        ANTALYA'daFinike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına cam bardak fırlatıp, sileceklerini kıran B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:56 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:00
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        Finike'de belediye başkanının makam aracına zarar veren şüpheliye gözaltı
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        ANTALYA'daFinike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına cam bardak fırlatıp, sileceklerini kıran B.K., gözaltına alındı.

        Mustafa Geyikçi'nin belediye hizmet binası önüne park edilen makam aracına cam bardak fırlatıp, sileceklerini kıran B.K., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, gözaltına alındı. Geyikçi olayı kınarken, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin makam aracına zarar verilmesi olayına ilişkin kamu malına zarar verme suçu kapsamında Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, 03.06.2024 tarihinde Finike Adliyesi'nde mevcutlu olarak işlemleri tamamlanmış olup, hakkında 'kamu malına zarar verme' suçu kapsamında yürütülen soruşturma devam etmektedir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip hakkında kamu davası açılacaktır" denildi.

        Galeri
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