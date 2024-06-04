Antalya'da zincir marketlere şok 'etiket ve fiyat' denetimi

ANTALYA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bir zincir market şubesinde şok denetim yapıldı. Denetimde etiketler, üzerlerindeki fiyatlar ve TL ibaresinin olup olmadığı incelendi. Fahiş fiyat tespiti için de ürünlerin geriye dönük alış faturaları istenerek yapılan denetimle ilgili Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Kurallara uymayanlar hakkında para cezası veriliyor. Her ürün başına 2 bin 200 lira para cezası var" dedi.

Ticaret Bakanlığı ülke genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince etiket ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Eş zamanlı denetimlerde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir zincir marketin şubesine giden ekipler, şarküteriden manav reyonuna kadar marketteki tüm ürünlerin fiyatlarını inceleyip not aldı. Ürünlerin özellikle fiyat izini de süren ekipler, fahiş fiyatı tespit etmek için ürünlerin alış faturalarını isteyerek detaylı inceledi.