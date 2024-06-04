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        Kayalıktan denize düştü, 50 metre açıkta polis kurtardı

        ANTALYA'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktadan balık tutmak için aşağı inerken kayalıktan denize düşen Ahmet Tepe (24) deniz polisi tarafından 50 metre açıkta kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:10
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        Kayalıktan denize düştü, 50 metre açıkta polis kurtardı
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        ANTALYA'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktadan balık tutmak için aşağı inerken kayalıktan denize düşen Ahmet Tepe (24) deniz polisi tarafından 50 metre açıkta kurtarıldı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için Düden Şelalesi'nin falezlerden döküldüğü kısımdan aşağı inen Ahmet Tepe, dengesini kaybedip denize düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi, akıntıyla beraber 50 metre açıktaki Tepe'yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı. Durumu iyi olan Ahmet Tepe, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sırtından yarası bulunan Tepe, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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