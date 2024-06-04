Misinaya dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında misinaya dolanan deniz kaplumbağası, tur teknesi sahibi tarafından kurtarılıp, yeniden denize bırakıldı.

Kemer'in Phaselis Koyu açığında yüzme molası veren tur teknesi sahibi ve kaptanı Erdem Dumlupınar, su yüzeyinde bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Yüzgeçleri tamamen misinaya dolanan deniz kaplumbağasını botla aldıktan sonra tekneye getiren Dumlupınar, hayvanı misinalardan kurtardı. Misina nedeniyle oluşan kesiklere de tentürdiyotla müdahale eden Dumlupınar, kabuktaki yosun ve midyeleri de temizledi. Dumlupınar daha sonra kaplumbağayı denize bıraktı.