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        Misinaya dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında misinaya dolanan deniz kaplumbağası, tur teknesi sahibi tarafından kurtarılıp, yeniden denize bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:20
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        Misinaya dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında misinaya dolanan deniz kaplumbağası, tur teknesi sahibi tarafından kurtarılıp, yeniden denize bırakıldı.

        Kemer'in Phaselis Koyu açığında yüzme molası veren tur teknesi sahibi ve kaptanı Erdem Dumlupınar, su yüzeyinde bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Yüzgeçleri tamamen misinaya dolanan deniz kaplumbağasını botla aldıktan sonra tekneye getiren Dumlupınar, hayvanı misinalardan kurtardı. Misina nedeniyle oluşan kesiklere de tentürdiyotla müdahale eden Dumlupınar, kabuktaki yosun ve midyeleri de temizledi. Dumlupınar daha sonra kaplumbağayı denize bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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