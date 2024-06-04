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        İlk ifadesinde kardeşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti, mahkemede reddetti

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kardeşi Hüseyin Butur'u (57) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan, ilk ifadesinde kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle 'Ağabey beni öldür' dediğini, yüzüne yastık bastırarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Butur (60), mahkemede bunu reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:45
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        İlk ifadesinde kardeşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti, mahkemede reddetti
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kardeşi Hüseyin Butur'u (57) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan, ilk ifadesinde kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle 'Ağabey beni öldür' dediğini, yüzüne yastık bastırarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Butur (60), mahkemede bunu reddetti. Butur, “Şimdiki ifadem doğrudur. Kardeşim yüzüne yastığı kendisi dayamıştır" dedi.

        Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'ndeki bir apartta konaklayan Hüseyin Butur, geçen yıl 16 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında apart çalışanları tarafından hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Butur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, Hüseyin Butur'un ağabeyi Ömer Butur'u gözaltına aldı. İfadesi alınan Butur, kardeşinin sağlık sorunları olduğunu, acısını dindirmek için yastıkla boğduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen Ömer Butur, sulh ceza hakimliğinde 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ömer Butur, kardeşinin uzun süredir alkol bağımlısı olduğunu, 1 yıl önce felç geçirdiğini ve sonrasında epilepsi hastası olup mental olarak acı çektiğini anlattı. Kardeşinin kendisine 'Ağabey beni öldür' dediğini, kendisinin de olayın verdiği acı ve ızdırabı nedeniyle kardeşinin yüzüne yastık bastırarak öldürdüğünü itiraf etti.

        Ömer Butur, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk ifadelerinin aksine kardeşini öldürdüğüne yönelik iddiaları reddeden Butur, “Kardeşim Hüseyin alkolikti. Kendisinin bu süreçte epilepsi hastalığı da gelişti" dedi.

        Son haftalarda Hüseyin'in alkolün etkisiyle annesinin ölümünü ve geçmişini hatırladığını söyleyen Ömer Butur, “Çaresiz ve parasızdım. Kardeşimi Kemer Devlet Hastanesi'ne götürdüm ve bir bakım evine yatırılması için rapor almak istedim ancak devlet hastanesi bu raporu vermedi. Kendisiyle konuşmalarımda Hüseyin bana 'Neden düzelmiyorum, neden ölmedim?' diye kelimeler sarf ediyordu. Olay gecesi arkadaşlarımla buluştum, alkol aldım. Yanına gittiğimde Hüseyin'i perişan halde buldum. Kendi kendine konuşuyordu. Halüsinasyon mu görüyordu bilmiyorum. Kanepede yan yana oturduk, ağlıyordu. Ağlamaklı bakışları vardı. 'Ağabey beni öldür' diyordu, ağlıyordu. Daha sonra kendisi koltuğa uzandı yastığı yüzüne yasladı. O anda beynim durdu. Hepsi bu kadar" diye konuştu.

        MAHKEMEDE REDDETTİ

        Kendisinin güç uygulayıp uygulanmadığı sorulan sanık Ömer Butur, “Ben avukata sordum. Otopsi sonucunu merak ediyorum. Kardeşim bir tepki vermedi. Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum. Ağırlık bastırmadım. Kardeşimin bakış ve hareketlerine bakınca, hayatta olmaktan bıkmıştı. Bunu anlıyordum" cevabını verdi.

        Çelişkili ifadeleri hatırlatılan sanık Butur, “Şimdiki ifadem doğrudur. Kardeşim yüzüne yastığı kendisi dayamıştır" ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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