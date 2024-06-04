Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde otluk alanda başlayan yangın, bölgedeki ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'ya bağlı Hacıaliler Mahallesi’nde, saat 15.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü kara ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Seralara ve yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle havadan da müdahale kararı alındı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.