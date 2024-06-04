Antalya'da Türkiye - Kazakistan Dostluk Golf Turnuvası

Türkiye Golf Federasyonu ve Kazakistan Golf Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dostluk Golf Turnuvası Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye - Kazakistan Dostluk Golf Turnuvası'na Türkiye ve Kazakistan'dan 48 golfçü katıldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların bulunduğu Türk takımında Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, iş insanları Fikret Öztürk, Mehmet Aygün, turizmciler Ali Şahin ve Ercan Çek de yer aldı. Kazak takımında ise Özbekistan ve Kırgızistan'dan da sporcular sahaya çıktı. 3 gün sürecek turnuvada sporcular 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Turnuva 6 Haziran'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.