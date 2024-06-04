Antalya'da orman yangını (3)

KONTROLALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangında 5 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, itfaiye ekiplerinin arazideki çalışmalarını yerinde izledi. Yangını söndürmek için bütün ekiplerin seferber edildiğini belirten Arslan, ilk tespitlere göre 3 evin yandığını, seralarda ve portakal bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.