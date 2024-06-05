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        Antalya'dan Orta Doğu pazarına tescilli buğday ihracatı

        ANTALYA'yaözgü 'Koç', 'Perge' ve 'Seki' isimli 3 çeşit buğday geliştirilip, tescillendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:40
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        Antalya'dan Orta Doğu pazarına tescilli buğday ihracatı
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        ANTALYA'yaözgü 'Koç', 'Perge' ve 'Seki' isimli 3 çeşit buğday geliştirilip, tescillendi. Kentin ilk ve tek tescilli buğdaylarından sahilde yetiştirilmeye uygun olan 'Koç' hasat edilerek, Orta Doğu pazarına 1000 ton ihraç edildi.

        Turizm kenti Antalya'da, örtü altı üretimin yanı sıra tarlalarda tahıl yetiştiriliyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (BATEM), kentte buğday üretilebilecek yerler için özel bir çalışma başlattı. 'Antalya Buğdayını Arıyor' projesi kapsamında ilk olarak 2016 yılında BATEM mühendislerinin çalışması ile 'Koç', 'Seki' ve 'Perge' isimli 3 buğday çeşitlendirildi. Ekimi yapılarak denenen ve üreticilerden gelen dönüşlere göre geliştirilen buğday çeşitleri, Antalya'nın ilk tescillenen buğdayları oldu. Diğer türlerden 1 dekar alanda 250 kilogram verim alınırken, tescilli buğdaylar 1 dekarda 900 kilogram verime ulaştı.

        'SONUÇLAR MEMNUN EDİCİ'

        Buğday çeşitlerinden 'Koç', Adana'daki bir Türk firmasıyla yapılan anlaşmayla üretim ve ticaret hakkına sahip oldu. Firma, 'Koç'u yetiştirip, hasat ettikten sonra da hem iç piyasaya sundu hem de ihraç etti. Üreticilere ekmeklik ve makarnalık buğday üretmek için yola çıktıklarını ve memnun edici sonuçlara ulaştıklarını söyleyen ATB Başkanı Ali Çandır, "Elde ettiğimiz 3 tür BATEM tarafından tescillendi. Daha önceleri 250-300 kilogram dekarda ürün elde ederken, burada yaklaşık 900 kilogram elde ettik. İhraç eder hale de geldik" dedi. Buğdayın hem yayla hem de sahil şartlarında yetiştirilmeye uygun olduğunu söyleyen Çandır, "Bizimle aynı iklim koşullarına sahip Orta Doğu ülkelerinde bu çeşidin tutulduğunu öğrendik. 1000 ton tohum ihraç edildi" diye konuştu.

        'KOÇ' SAHİLE, 'PERGE' VE 'SEKİ' YAYLAYA UYGUN

        BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, buğdayın Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebilen stratejik bir ürün olduğunu söyledi. Üretim aşamasındaki 'Koç', 'Perge' ve 'Seki' üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Ünlü, "Yurt dışına ihracatını sağladık. 'Koç', Akdeniz sahil şartlarına uygun, Antalya ekolojisine uygun. 'Perge' ve 'Seki' de yayla koşullarında daha verimli olan türler" dedi. Akdeniz sahil şeridine uygun başka türler üzerine de çalışmalar yaptıklarını belirten Ünlü, "'Koç', sulandığında verim daha da artıyor. Türkiye ortalaması susuz şartlarda 1 dekarda 350- 400 kilogram ama sulanınca 900 kilograma kadar çıkıyor. Adana'daki firma geliştirdiğimiz çeşitlerden 'Koç'un yarısını, 1000 tonu Türkiye'de sattı, geriye kalan 1000 tonu da ihraç etti" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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