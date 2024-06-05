Antalya'dan Orta Doğu pazarına tescilli buğday ihracatı

ANTALYA'yaözgü 'Koç', 'Perge' ve 'Seki' isimli 3 çeşit buğday geliştirilip, tescillendi. Kentin ilk ve tek tescilli buğdaylarından sahilde yetiştirilmeye uygun olan 'Koç' hasat edilerek, Orta Doğu pazarına 1000 ton ihraç edildi.

Turizm kenti Antalya'da, örtü altı üretimin yanı sıra tarlalarda tahıl yetiştiriliyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (BATEM), kentte buğday üretilebilecek yerler için özel bir çalışma başlattı. 'Antalya Buğdayını Arıyor' projesi kapsamında ilk olarak 2016 yılında BATEM mühendislerinin çalışması ile 'Koç', 'Seki' ve 'Perge' isimli 3 buğday çeşitlendirildi. Ekimi yapılarak denenen ve üreticilerden gelen dönüşlere göre geliştirilen buğday çeşitleri, Antalya'nın ilk tescillenen buğdayları oldu. Diğer türlerden 1 dekar alanda 250 kilogram verim alınırken, tescilli buğdaylar 1 dekarda 900 kilogram verime ulaştı.

'SONUÇLAR MEMNUN EDİCİ' Buğday çeşitlerinden 'Koç', Adana'daki bir Türk firmasıyla yapılan anlaşmayla üretim ve ticaret hakkına sahip oldu. Firma, 'Koç'u yetiştirip, hasat ettikten sonra da hem iç piyasaya sundu hem de ihraç etti. Üreticilere ekmeklik ve makarnalık buğday üretmek için yola çıktıklarını ve memnun edici sonuçlara ulaştıklarını söyleyen ATB Başkanı Ali Çandır, "Elde ettiğimiz 3 tür BATEM tarafından tescillendi. Daha önceleri 250-300 kilogram dekarda ürün elde ederken, burada yaklaşık 900 kilogram elde ettik. İhraç eder hale de geldik" dedi. Buğdayın hem yayla hem de sahil şartlarında yetiştirilmeye uygun olduğunu söyleyen Çandır, "Bizimle aynı iklim koşullarına sahip Orta Doğu ülkelerinde bu çeşidin tutulduğunu öğrendik. 1000 ton tohum ihraç edildi" diye konuştu.