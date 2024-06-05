Can kurtaran eğitim

DENİZ ve havuzlarda boğulma tehlikesi geçirenlerin hayata tutunması için görev yapmaya hazırlanan cankurtaran adayları, komando eğitimini aratmayan zorluktaki kurslarda, kazazedeleri sudan çıkarma tekniklerini, kalp masajı ve suni teneffüs gibi yaşam kurtarıcı uygulamaları öğreniyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına girenlerden her yıl yaklaşık 800 kişi boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Boğulma vakalarını azaltmak, boğulma tehlikesi geçirenlerin hayata tutunması için görev yapan cankurtaranların yeni sezon eğitimleri başladı. Plaj ve havuzlarda güvenliği sağlayan ve arama kurtarma çalışmalarına katılıp, olası durumlarda ilk müdahaleyi yapan, boğulma tehlikesi olan hallerde kalp masajı ya da suni teneffüs gibi hayat kurtarıcı hamleleri öğrenen cankurtaran adayları, eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanacak. 6 günlük eğitimde kazazedelere müdahale, ekipmanlı veya ekipmansız kurtarma tekniklerini öğrenen adaylar, eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olmaları halinde göreve başlıyor.

GEÇEN YAZ 600 KİŞİYİ KURTARDILAR Sahillerde günde 10 saate yakın görev yapan cankurtaranlar, boğulma vakalarının yanı sıra kayıp çocuk, denizdeki yaralanma, kesik, hırsızlık gibi olaylarda da halka yardım ediyor. Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaranlar geçen yıl boğulma tehlikesi geçiren 600 kişiyi kurtardı. Hayat kurtarmak gibi önemli görevi üstlenen cankurtaranlar, zorlu mesleklerinde plaja gelenlerin 'Kulede oturarak keyifli vakit geçiriyorsunuz' söylemlerinden yakındı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yetkili cankurtaran eğitmeni Ahmet Gül, şunları söyledi: