'Mucize bebek' Ömer Özkan 4 yaşında

DÜNYADAilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in (34) dünyaya getirdiği 'mucize bebek' Ömer Özkan Sert, 4'üncü doğum gününü kutladı. Anne Sert, "öyle mutluyduk ki tarifi yok bu duygunun" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e, kadavradan rahim nakli yaptı. Dünyada ilk kez yapılan nakil sonrası Sert, 4 Haziran 2020'de dünyaya bir bebek getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan 'mucize bebeğe', doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi. 4 yaşına giren Ömer Özkan'ın annesi Derya Sert, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesaj ile kutladı.

‘İYİ Kİ HAYATIMIZA GELDİN, İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN’

Derya Sert, mesajında, "Benim biriciğim 4 yıl önce bugün doğumuna 1.5 saat vardı daha ama biz öyle heyecanlı öyle mutluyduk ki tarifi yok bu duygunun. İyi ki hayatımıza geldin, iyi ki bizi seçtin. Sen bizim her şeyimizsin. Sensiz bin an bile düşünemiyorum. Seni çok seviyoruz annesinin ve babasının biriciği. İyi ki doğdun. İyi ki varsın bebeğim. Daha nice hep birlikte güzel yaşlarına şahit olmak dileğimle inşallah" ifadelerinde yer verdi.