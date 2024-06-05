Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya turizminde 4 milyon rekoru; savaşlara rağmen başarı

        TURİZMDE 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırmaya devam eden Antalya'da 1 Haziran itibarıyla 4 milyon sınırı aşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya turizminde 4 milyon rekoru; savaşlara rağmen başarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TURİZMDE 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırmaya devam eden Antalya'da 1 Haziran itibarıyla 4 milyon sınırı aşıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen toplam yabancı turist sayısı 4 milyon 25 bin 592 kişi oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum" dedi.

        Türkiye turizminin başkenti Antalya'da mayıs ayı sonu itibarıyla yabancı ziyaretçi sayısında kırılan yeni rekorun üzerine, 1 Haziran tarihi itibarıyla da 4 milyon barajı aşıldı. 2024 yılı Ocak ayından bu yana her ay tüm zamanların en yüksek turist sayılarına ulaşılan kentte, yüksek sezon olarak adlandırılan haziran ayına da ilk defa 4 milyon turistle başlangıç yapıldı.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Bizim için çok büyük bir avantaj. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15'in üzerinde bir artış söz konusu. Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum. İsrail- Filistin gerilimi de çok ciddi anlamda büyük bir problem ve yakın coğrafyamızda yaşanıyor. Ama biz turizmciler geleceğe umutla bakması gereken insanlarız. Dolayısıyla bu periyotta baktığımızda 2024 sezonunun iyi geçeceğini söyleyebilirim. Antalya'ya bu yıl gelecek olan kişi sayısı 17 milyon kişiyi geçecek. Bu da bizler için yeni bir rekor olacak" dedi.

        1 HAZİRAN GÜNÜ 86 BİN TURİST GELDİ

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) bağlı Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı'ndan alınan verilerine göre yaptığı açıklamada, 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2'lik artış gösterdi. 31 Mayıs sonu itibarıyla Antalya'ya toplam 3 milyon 959 bin 267 turist geldi. Antalya ve Gazipaşa Havalimanları verilerine göre, 1 Haziran günü Antalya Havalimanı'na 85 bin 203, Gazipaşa Havalimanı'na 1422 olmak üzere toplam 86 bin 625 turistle birlikte 4 milyon 25 bin 592 turist sayısına ulaşıldı.

        ALMANLAR İLK SIRADA

        Ocak-mayıs beş aylık toplam verilere göre, yüzde 17'lik artış ve 974 bin turist sayısıyla ilk sıradaki Almanlar toplamda yüzde 26,6'lık paya sahip. Rusya ise yüzde 9'lik artış ve 857 bin turist sayısıyla yüzde 23'lük payı oluşturdu. Üçüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 28'lik artışla 451 turist gelirken, İngilizlerin toplam turist sayısındaki payları yüzde 12 oldu. Dördüncü saradaki Polonya ise yüzde 35'lik artış ve 254 bin turist sayısıyla yüzde 7'lik paya sahip oldu. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler listesinde beşinci sıradaki Hollanda'dan yüzde 16'lık artışla 162 turist geldi ve yüzde 4,4'lük pay oluşturdu.

        İLK 20'DEKİ DİĞER ÜLKELER

        Kazakistan yüzde 12 artışla 71 bin 946 turist, Ukrayna yüzde 71 artışla 111 bin turist, Litvanya yüzde 10 düşüşle 66 bin 836 turist, Belçika yüzde 12 düşüşle 50 bin 622 turist, Fransa yüzde 39 artışla 47 bin 484 turist, Danimarka yüzde 16 artışla 45 bin 630 turist, İran yüzde 45 artışla 42 bin 78 turist, İsviçre yüzde 12 artışla 37 bin 121 turist, Romanya yüzde 40 artışla 36 bin 363 turist, İsveç yüzde 10 artışla 33 bin 91 turist, Avusturya yüzde 25 artışla 31 bin 10 turist, Belarus yüzde 26 artışla 29 bin 783 turist, Norveç yüzde 22 artışla 27 bin 809 turist, Çek Cumhuriyeti yüzde 26 artışla 26 bin 102 turist ve Estonya yüzde 6 artışla 25 bin 162 turist.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te aranan bir zanlı tutuklandı
        Serik'te aranan bir zanlı tutuklandı
        Antalya'da araçtan çıkarak seralara sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da araçtan çıkarak seralara sıçrayan yangın söndürüldü
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 99 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 99 şüpheli yakalandı
        'İnsansız hava araçlarının orman yangınına müdahalede büyük katkısı var'
        'İnsansız hava araçlarının orman yangınına müdahalede büyük katkısı var'