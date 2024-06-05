Antalya turizminde 4 milyon rekoru; savaşlara rağmen başarı
TURİZMDE 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırmaya devam eden Antalya'da 1 Haziran itibarıyla 4 milyon sınırı aşıldı.
TURİZMDE 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırmaya devam eden Antalya'da 1 Haziran itibarıyla 4 milyon sınırı aşıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen toplam yabancı turist sayısı 4 milyon 25 bin 592 kişi oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum" dedi.
Türkiye turizminin başkenti Antalya'da mayıs ayı sonu itibarıyla yabancı ziyaretçi sayısında kırılan yeni rekorun üzerine, 1 Haziran tarihi itibarıyla da 4 milyon barajı aşıldı. 2024 yılı Ocak ayından bu yana her ay tüm zamanların en yüksek turist sayılarına ulaşılan kentte, yüksek sezon olarak adlandırılan haziran ayına da ilk defa 4 milyon turistle başlangıç yapıldı.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Bizim için çok büyük bir avantaj. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15'in üzerinde bir artış söz konusu. Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum. İsrail- Filistin gerilimi de çok ciddi anlamda büyük bir problem ve yakın coğrafyamızda yaşanıyor. Ama biz turizmciler geleceğe umutla bakması gereken insanlarız. Dolayısıyla bu periyotta baktığımızda 2024 sezonunun iyi geçeceğini söyleyebilirim. Antalya'ya bu yıl gelecek olan kişi sayısı 17 milyon kişiyi geçecek. Bu da bizler için yeni bir rekor olacak" dedi.
1 HAZİRAN GÜNÜ 86 BİN TURİST GELDİ
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) bağlı Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı'ndan alınan verilerine göre yaptığı açıklamada, 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2'lik artış gösterdi. 31 Mayıs sonu itibarıyla Antalya'ya toplam 3 milyon 959 bin 267 turist geldi. Antalya ve Gazipaşa Havalimanları verilerine göre, 1 Haziran günü Antalya Havalimanı'na 85 bin 203, Gazipaşa Havalimanı'na 1422 olmak üzere toplam 86 bin 625 turistle birlikte 4 milyon 25 bin 592 turist sayısına ulaşıldı.
ALMANLAR İLK SIRADA
Ocak-mayıs beş aylık toplam verilere göre, yüzde 17'lik artış ve 974 bin turist sayısıyla ilk sıradaki Almanlar toplamda yüzde 26,6'lık paya sahip. Rusya ise yüzde 9'lik artış ve 857 bin turist sayısıyla yüzde 23'lük payı oluşturdu. Üçüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 28'lik artışla 451 turist gelirken, İngilizlerin toplam turist sayısındaki payları yüzde 12 oldu. Dördüncü saradaki Polonya ise yüzde 35'lik artış ve 254 bin turist sayısıyla yüzde 7'lik paya sahip oldu. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler listesinde beşinci sıradaki Hollanda'dan yüzde 16'lık artışla 162 turist geldi ve yüzde 4,4'lük pay oluşturdu.
İLK 20'DEKİ DİĞER ÜLKELER
Kazakistan yüzde 12 artışla 71 bin 946 turist, Ukrayna yüzde 71 artışla 111 bin turist, Litvanya yüzde 10 düşüşle 66 bin 836 turist, Belçika yüzde 12 düşüşle 50 bin 622 turist, Fransa yüzde 39 artışla 47 bin 484 turist, Danimarka yüzde 16 artışla 45 bin 630 turist, İran yüzde 45 artışla 42 bin 78 turist, İsviçre yüzde 12 artışla 37 bin 121 turist, Romanya yüzde 40 artışla 36 bin 363 turist, İsveç yüzde 10 artışla 33 bin 91 turist, Avusturya yüzde 25 artışla 31 bin 10 turist, Belarus yüzde 26 artışla 29 bin 783 turist, Norveç yüzde 22 artışla 27 bin 809 turist, Çek Cumhuriyeti yüzde 26 artışla 26 bin 102 turist ve Estonya yüzde 6 artışla 25 bin 162 turist.
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