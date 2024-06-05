Antalya turizminde 4 milyon rekoru; savaşlara rağmen başarı

TURİZMDE 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırmaya devam eden Antalya'da 1 Haziran itibarıyla 4 milyon sınırı aşıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen toplam yabancı turist sayısı 4 milyon 25 bin 592 kişi oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum" dedi.

Türkiye turizminin başkenti Antalya'da mayıs ayı sonu itibarıyla yabancı ziyaretçi sayısında kırılan yeni rekorun üzerine, 1 Haziran tarihi itibarıyla da 4 milyon barajı aşıldı. 2024 yılı Ocak ayından bu yana her ay tüm zamanların en yüksek turist sayılarına ulaşılan kentte, yüksek sezon olarak adlandırılan haziran ayına da ilk defa 4 milyon turistle başlangıç yapıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın mayıs ayının hemen bitiminde turist sayısında 4 milyonu geçtiğini belirterek, “Bizim için çok büyük bir avantaj. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15'in üzerinde bir artış söz konusu. Yakın coğrafyamızdaki gerilimlere ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesine rağmen ben bunu çok büyük bir başarı olarak adlandırıyorum. İsrail- Filistin gerilimi de çok ciddi anlamda büyük bir problem ve yakın coğrafyamızda yaşanıyor. Ama biz turizmciler geleceğe umutla bakması gereken insanlarız. Dolayısıyla bu periyotta baktığımızda 2024 sezonunun iyi geçeceğini söyleyebilirim. Antalya'ya bu yıl gelecek olan kişi sayısı 17 milyon kişiyi geçecek. Bu da bizler için yeni bir rekor olacak" dedi.