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        Seyir halinde alev alan halk otobüsü küle döndü; o anlar kamerada

        ANTALYA'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:40
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        Seyir halinde alev alan halk otobüsü küle döndü; o anlar kamerada
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        ANTALYA'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı. Durumu fark eden şoför 10 yolcuyu tahliye ederken, halk otobüsü ise küle döndü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Sevimli’nin (26) kullandığı 07 AU 0380 plakalı şehir içi halk otobüsünden duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför Sevimli, otobüsü yol kenarında durdurup, yolcularını tahliye etti, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Klima bölümünde başlayan yangın, motor kısmına da sıçrayarak tüm otobüsü sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmalarının ardından söndürülen yangında, otobüs küle döndü. Şoför Sevimli'nin yolcuları zamanında tahliye etmesi olası bir faciayı önledi. Yangın anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        'PATLAMA SESİ DUYDUM'

        Olay anına tanıklık eden Erdoğan İmren, "Sokakta oturuyordum, bir patlama sesi duydum. ‘Pat pat’ diye camdan bir baktım. Alevler gökyüzünü sarıyordu, tanker patlamış gibi. Ondan sonra aşağıya indik, tabii alevli yanıyordu. Arabamız da buradaydı. İlk önce arabamı kaçırdım. Ondan sonra itfaiye geldi" dedi.

        'DURAĞA YETİŞMEDEN 300 METRE KALA, ARKA TARAFTAN DUMANLAR GELDİ'

        Şoför Ali Sevimli ise "Durağa gelmeden 300 metre kala, arka taraftan dumanlar geldi. Durdum, yangın tüpünü aldım, indim aşağıya, yangın tüpünü sıktım. Fayda etmedi. Sonra yolcuları indirdim. Araç görüldüğü gibi alev aldı. 10 yolcu vardı. Yolcuların hepsini indirdim. Yaralı yok, hiç kimsede bir şey yok. Yangın havadan dolayı, klimaların da açık olmasından çıktı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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