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        Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu

        METEOROLOJİ'nindün 06.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:30
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        Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu
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        METEOROLOJİ'nindün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya'daki ölçüm istasyonları aldı. Kaş ilçesi, 46,2 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

        Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklık, en fazla Antalya'da hissedildi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Antalya'da, kent sakinleri ile tatilciler zor anlar yaşadı. Dün ölçülen sıcaklıklarla, Türkiye'nin en sıcak yeri 46,2 derece ile Kaş ilçesi Çavdır Orman sahası oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya'daki ölçüm istasyonları aldı. Kentte en yüksek sıcaklık Kepez ilçesinde 45,1, Aksu ilçesine bağlı Boztepe ile Serik ilçesine bağlı Gebiz orman sahasında 45, kent merkezi olarak Muratpaşa ilçesinde 44,8, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 44,7 dereceye ulaştı.

        SICAKLIK BUGÜN DE SÜRECEK

        Antalya'daki ölçüm istasyonlarındaki verilerinin ardından Türkiye'nin en sıcak kentleri sıralamasında Hatay'a bağlı Kırıkhan'da 44,7 derece sıcaklık kaydedildi. Türkiye'de en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü istasyonlardaki ilk 10 sıralamada Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi'ndeki istasyonda 44,2, Adana'nın Kozan ilçesinde 44 ve Yüreğir ilçesinde 43,8 derece sıcaklığa ulaşıldı. Ülke genelinde bugün de sıcak havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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