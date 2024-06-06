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        Döner ustası kaldırımda ölü bulundu

        ANTALYA'dadöner ustası olarak çalışan Murat Özgeriş (50), kaldırımda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:15
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        Döner ustası kaldırımda ölü bulundu
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        ANTALYA'dadöner ustası olarak çalışan Murat Özgeriş (50), kaldırımda ölü bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri, cesedin üzerine örtülen bezin açılmaması için çevreden taş topladı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'nde meydana geldi. Döner ustası Murat Özgeriş'i kaldırım üzerinde hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Özgeriş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Özgeriş'in üzerini bezle kapattı. Rüzgar nedeniyle bez kalkınca ekipler, bu kez çevreden topladıkları taşlar ile cesedin üzerini kapatmaya çalıştı. Murat Özgeriş'in Antalya'da tek yaşadığı, dün dişini çektirdiği ve bugün izinli olduğu öğrenilirken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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