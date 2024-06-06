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        Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını

        ANTALYA'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde iki ayrı noktada başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:30
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        Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını
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        ANTALYA'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde iki ayrı noktada başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Yangınlar saat 13.00 sıralarında başladı. Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi karşısındaki ormanda başlayan yangına hızla müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

        İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkindeki otluk alanda başladı ve ormana sıçradı. Buradaki yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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