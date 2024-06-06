Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını

ANTALYA'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde iki ayrı noktada başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangınlar saat 13.00 sıralarında başladı. Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi karşısındaki ormanda başlayan yangına hızla müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkindeki otluk alanda başladı ve ormana sıçradı. Buradaki yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.