Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Gazipaşa’da konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından rutin kontrol sırasında tespit edilen yangına havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan ise Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle ilk etapta müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.