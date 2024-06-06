Rektör Özkan: Rahim nakillerinden 35'in üzerinde çocuk dünyaya geldi

DÜNYADA ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in (34) dünyaya getirdiği 'mucize bebek' Ömer Özkan Sert'in, 4'üncü doğum gününü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan pasta keserek kutladı. Rahim nakli sonrasında dünyanın kendi tekniklerini kullandığını belirten Prof. Dr. Özkan, “Şu ana kadar 75'in üzerinde bir kısmı canlı bir kısmı kadavradan olmak üzere rahim nakli yapıldı. Rahim nakillerinden 35'in üzerinde çocuk dünyaya geldi" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e, kadavradan rahim nakli yaptı. Dünyada ilk kez yapılan nakil sonrası Sert, 4 Haziran 2020'de dünyaya bir bebek getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan 'mucize bebeğe', doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi. Doğumun üzerinden geçen 4 yılın ardından Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve oğulları Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde adaşı Prof. Dr. Ömer Özkan ile doğum günü pastasını üfleyen 'mucize bebek' Ömer Özkan'a doğum günü hediyeleri verildi.

'ÖMER'LERİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM' AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyanın ilk başarılı kadavradan rahim naklini yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek emeğin karşılığı 'mucize bebek' Ömer Özkan'ın büyüdüğünü görmenin hiçbir maddi karşılığının olmadığını anlattı. Rahim nakli sonrasında Ömer Özkan'ın dünyaya gelmesi için 9 yıl beklemeye değdiğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İnşallah Ömer Özkan büyür, ülkeye ve ailesine güzel hizmetler eder. Çok güzel bir duygu. Ömer Özkan'ı, Prof. Dr. Ömer Özkan ile beraber görünce çok duygulandım. 9 yıllık bir serüvendi. Dünyada yapılmamış bir şeyi yapmak için yola çıkmıştık. Çok şey yaşadık. Derya da işin içindeydi. Bizimle beraber sabır ve emek gösterdi. Onun yerinde ben olsam o kadar sabredemeyebilirdim. Ne kadar çok anne olmak istediğini gerçekten ispatladı" dedi.

'TARİF EDİLEMEYEN BİR DUYGU' Rahim naklinin hayat kurtarıcı bir ameliyat olmadığını, farklı bir kategoride yer aldığını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Haberlerde anne olmak isteyen bir kadını duymuştum. Birçok girişimden sonra anne olamayacağını anlayıp intihar etmiş. Aslında bunlar olmasın, diye yapılan ve tıpta yeni bir yere olayı götüren bir ameliyattı bu. Bu nedenle hem Türkiye hem de dünya tıbbı için hem Derya hem de bizim için çok özel. Tarif edilemeyen duygular hissediyorum. Çünkü 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ömer Hoca da 27 yıldır bu işi yapıyor. Birçok farklı ameliyat yaptık. Çok büyük ameliyatlardı ama bu hiçbir zaman bağımızın kopmayacağı bir işti" ifadelerini kullandı.

DÜNYA 'ÖZKAN TEKNİĞİ'Nİ KULLANIYOR Dünyadaki ilk rahim naklinin ardından 'Özkan tekniği'nin tüm dünyada kullanıldığını, hiçbir revize olmadan yeni rahim nakillerinin yapıldığını, tıp dünyası literatürüne bu tekniğin girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle konuştu: “İlk defa bu ameliyatı Suudi Arabistan 2000 yılında deniyor ancak başarılı olamıyor. 2010 yılında da biz başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. O canlıdan, bizimki kadavradandı. Oradaki bazı yanlışlıkları fark ederek tamamen revize ettik. Şu ana kadar 75'in üzerinde bir kısmı canlı bir kısmı kadavradan olmak üzere rahim nakli yapıldı. Rahim nakillerinden 35'in üzerinde çocuk dünyaya geldi. Bütün ameliyatlarda kullanılan teknik 'Özkan tekniği'. Özkan tekniği revize edilmedi. O teknik üzerinden yapılıyor her şey. O anlamda literatüre ciddi bir katkı bu. O zaman da çok ciddi bir talep görmüştü, şaşırmıştı insanlar. ‘Plastik cerrahi ekibi neden kadın doğum ameliyatı yapar?’, demişlerdi. Çünkü bununla uğraşan ekipler daha çok kadın doğum ekipleriydi. Ondan sonra da birçok ekiple operasyonumuz oldu. Şu an Endonezya ile birlikteliğimiz devam ediyor."

AÜ'DE DÜNYA RAHİM NAKLİ KONGRESİ Akdeniz Üniversitesi'nin 'Dünya Rahim Nakli Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını duyuran Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bütün dünyada rahim nakli yapan ekiplerle burada buluşacağız. Bizim liderliğimizde, bizim ev sahipliğimizde yapılacak. Dünya Rahim Nakli Derneği'nin bize önerisiydi. Biz de bunu büyük bir keyifle, onurla yapacağımızı ifade ettik. İnşallah 2025 Eylül ayında Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Dünya Rahim Nakli Kongresi'ni yapacağız. Orada sorunlar, rahim nakli yapım aşaması, hasta seçimi, eğer canlı varsa alıcı verici, baba ve gelecekteki bebeğin büyüme süreçlerinin takibi olacak. Bu konuların hepsi masaya yatırılacak. Çok değişik etik sorunlar enine boyuna tartışılacak" dedi.

'TECRÜBELİ EKİP NAKİL YAPMALI' Dünyada çok sayıda kişinin rahim nakli için beklediğini belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, “Sağlık Bakanlığı'nın bu mevzuatı gündeme sokmasıyla başlanılabilir. Komplike bir ameliyat bu. Bunun organ naklini bilen, organ nakli tecrübesi olan ve doku dolaşımını bilen ekiplerin yapması lazım. Bu hayati bir ameliyat değil. Hayati olmayan bir ameliyatı tecrübesiz insana yaptırıp hayatını kaybederse bu tamamen nakillerin durması demek. Yumurtası sağlam ama rahmi olmayan, doğuştan rahmi olmayan, kazadan ya da selim sebepler nedeniyle rahmini kaybeden kadınlara yapılabilir" diye konuştu.

'YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ' AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, minik Ömer Özkan'ın doğum gününü kutlayarak, “Yılların nasıl hızlı geçtiğini anlıyorsunuz. 9 yılın sonunda başarılı bir şekilde sonuçlanmıştı. Hem literatür, hem ülkemiz, hem üniversitemiz için güzel bir anı olmuştu. Bugün 4'üncü yılı bitirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülke genelinde bu ameliyatların daha yoğun bir şekilde insanlara faydalı olacak şekilde yaygınlaşmasını istiyoruz. Bilimsel açıdan bakarsanız da, büyük bir kazanç sağladığını düşünüyorum. İleriki yıllarda ülkemizin adı ilk sıralarda anılacak. Etrafınıza baktığınız her 4 bin-5 bin kadından biri bu durumdan muzdarip. Başarılı bir aile öyküleri olmalarına rağmen çocuk sahibi olmamak onlar için hakikaten üzücü bir durum. İleride yoğun bir şekilde yapıldığında hiç çocuğu olmayacak bir ailenin ileride 1-2 çocuğu olabilecek, bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

'TARİFİ YOK BU DUYGUNUN' Dünyada ilk rahim nakli gerçekleştirilen Derya Sert, oğlu Ömer Özkan'ı kucağına alarak açıklama yaptı. Ömer Özkan'ın 4'üncü yaş günü dolayısıyla kontrole geldiklerini söyleyen Derya Sert, “4 yıl çok hızlı geçti. Sanki hala bebekliğini hayal ediyorum. Her şey çok güzeldi. Rektör hocamızı beraber ziyaret ettik. Pasta üfledik, güzeldi. Tarifi yok bu duygunun. Oyunlar oynuyoruz. Parka gidiyoruz. Anneanne ve babaanneyi ziyarete gidiyoruz. Bazen babasının dükkanına gidiyor. Biraz yaramaz biraz uslu" dedi. 'İNŞALLAH BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRER'