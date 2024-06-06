Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu (2)

İÇKESİMLERDE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, kentte etkili olan sıcak havanın hafta başına kadar sürmesinin beklendiğini söyledi. Kentte açık ve az bulutlu hava yaşandığına değinen Gemici, "İlimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmekte. Cuma ve cumartesi Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunmakta. Rüzgarın öğle saatlerine kadar kuzey ve batı yönlerden öğleden sonra güneyli yönlerden esmesi tahmin ediliyor" dedi.

'ŞU ANDA 10 DERECE ÜZERİNDE SICAKLIK GÖRÜLÜYOR' Kentte dün yapılan ölçümlerde Muratpaşa'da 44,8 derece sıcaklık ile 2017 yılındaki haziran ayı rekor sıcaklığının yenilendiğini belirten Gemici, Kepez ilçesindeki istasyonda ilk defa 45,1 derece sıcaklık ölçüldüğünü ifade etti. Kentte en yüksek sıcaklığın Kaş'ta 46,2 derece kaydedildiğini söyleyen Gemici, "İlimizde oldukça sıcak günler yaşıyoruz. Sıcaklıkların hafta başına kadar yüksek seyretmesi tahmin edilmekte. Hafta başından itibaren sıcak havanın kademeli olarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Antalya'nın mevsim normali 31,2 derece. Şu anda 10 derece üzerinde sıcaklık görülüyor" diye konuştu.