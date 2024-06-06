Manavgat'ta orman yangını (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar ormanın zarar gördüğü yangına 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 4 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale bulundu. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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