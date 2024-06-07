Antalya'da orman yangını

ilçeye bağlı Alaylı Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını, karadan ve havadan hızlı müdahaleyle bir saatte söndürüldü.

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