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        Antalya'da orman yangını

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını, karadan ve havadan hızlı müdahaleyle bir saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:25
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        Antalya'da orman yangını
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        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını, karadan ve havadan hızlı müdahaleyle bir saatte söndürüldü.

        ilçeye bağlı Alaylı Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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