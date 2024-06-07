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        Dostluk Golf Turnuvası'nda şampiyon Türkiye oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu ve Kazakistan Golf Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dostluk Golf Turnuvası'nda Türk takımı şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:40
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        Dostluk Golf Turnuvası'nda şampiyon Türkiye oldu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu ve Kazakistan Golf Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dostluk Golf Turnuvası'nda Türk takımı şampiyon oldu.

        Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada Türkiye ve Kazakistan takımlarından toplam 48 golfçü mücadele etti. Federasyonlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini amacıyla düzenlenen turnuvada golfçüler Ryder Cup formatında yarıştı. Üç gün süren müsabakalarda iki gün takım oyunu, bir gün bireysel oyun oynandı. Oyunların ilk raundunun sonunda Türkiye takımı 10, Kazakistan takımı 3 puan, ikinci raundun sonunda Türkiye takımı 7,5, Kazakistan takımı 5,5 puan, turnuvanın son raundunda ise Türkiye takımı 15,5, Kazakistan takımı 10,5 puan elde etti. Turnuvayı Türkiye takımı toplamda 33, Kazakistan takımı ise toplamda 19 puanla tamamladı. Türkiye takımı elde ettiği puanla şampiyonluğa ulaştı.

        Final raundunun ardından düzenlenen ödül gecesinde şampiyon Türkiye takımına kupasını, Kazakistan Golf Federasyonu Başkanı Berik Kaniyev verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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