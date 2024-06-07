Antalya'da doğal yaşam parkındaki hayvanlara buzlu meyve ve fıskiyeli serinlik

HAVA sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Antalya'da, belediyenin doğal yaşam parkındaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile serinletiliyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki yaklaşık 1500 hayvan, aşırı sıcaktan etkilenmemeleri için özel olarak serinletiliyor. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Antalya'daki doğal yaşam parkındaki hayvanlar kafeslerindeki havuza giriyor, su fıskiyeleri ve buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor. Doğal yaşam parkındaki görevliler, sıcaktan bunalan hayvanları özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteylleriyle besliyor. Doğal yaşam parkındaki bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteylleriyle görüntüleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Parkta sıcaklara karşı kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar ve gölgelik alanlar aracılığıyla da hayvanların serinlemeleri sağlanıyor.