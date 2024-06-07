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        Antalya'da doğal yaşam parkındaki hayvanlara buzlu meyve ve fıskiyeli serinlik

        HAVA sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Antalya'da, belediyenin doğal yaşam parkındaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile serinletiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:40
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        Antalya'da doğal yaşam parkındaki hayvanlara buzlu meyve ve fıskiyeli serinlik
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        HAVA sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Antalya'da, belediyenin doğal yaşam parkındaki hayvanlar buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyeler ile serinletiliyor.

        Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki yaklaşık 1500 hayvan, aşırı sıcaktan etkilenmemeleri için özel olarak serinletiliyor. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Antalya'daki doğal yaşam parkındaki hayvanlar kafeslerindeki havuza giriyor, su fıskiyeleri ve buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor. Doğal yaşam parkındaki görevliler, sıcaktan bunalan hayvanları özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteylleriyle besliyor. Doğal yaşam parkındaki bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteylleriyle görüntüleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Parkta sıcaklara karşı kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar ve gölgelik alanlar aracılığıyla da hayvanların serinlemeleri sağlanıyor.

        SERİNLETİCİ YAZ DİYETİ UYGULANIYOR

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, hayvanların sağlığını korumak için sıcaklar başlamadan tüm barınaklarda hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük daha çok sulu meyve ve sebzelerden oluşan 'yaz diyeti' uyguluyoruz. Hayvanlar hem sosyal olarak merak ve becerisini geliştiriyor hem de soğutulmuş besin yediği için serinliyor. Yaşam parkında bulunan bozayı ailesi havuza girerek, kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor. Örneğin, lamaya sıcaklardan etkilenmemesi için yazlık tıraşını yaptık" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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