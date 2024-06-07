Kayıp işitme engelli Nihal'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın birlikte yaşadığı kadın, gözaltına alındı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Basık'ın (25) dini nikahla birlikte yaşadığı B.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Basık'ın (25) dini nikahla birlikte yaşadığı B.G. de gözaltına alındı. Polis tarafından Batman'dan Serik'e getirilen B.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.
KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.
Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğünün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahlı ikinci eşi olduğu belirtilen işitme engelli B.G. de Batman'da polis tarafından gözaltına alındı. Serik'e getirilen B.G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. B.G.'nin Nihal Babayiğit'in öldürülmesiyle ilgili bilgisi olduğu, cezaevinde bulunan Mehmet Basık tarafından 'Konuşursan seni öldürürüm' diyerek tehdit edildiği öne sürüldü. Diğer yandan Nihal Babayiğit’in bulunması için polis ekipleri tarafından arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.