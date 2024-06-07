Kayıp işitme engelli Nihal'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın birlikte yaşadığı kadın, gözaltına alındı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Basık'ın (25) dini nikahla birlikte yaşadığı B.G. de gözaltına alındı. Polis tarafından Batman'dan Serik'e getirilen B.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.