Antalya'da 3 ayrı noktada çıkan eş zamanlı yangınlar söndürüldü

ANTALYA'nınManavgat ilçesinde 3 farklı noktada eş zamanlı çıkan yangın itfaiye, belediye, orman işletme ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktığı ihbarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yol kenarında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evrenseki’deki yangın devem ederken Karacalar Mahallesi’nde tarım arazilerinde yangın çıktı. Yangın bölgesine itfaiye ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Her iki yangında tarım arazileri zarar gördü.

KIZILAĞAÇ MAHALLESİ'NDE 'HURDACI' İDDİASI İtfaiye ekipleri diğer yangınları söndürmeye çalışırken, Kızılağaç Mahallesi’nde yerleşim yerinin hemen yanında yangın başladı. Hurdacıların malzemeleri yakarken sebep olduğu iddia edilen yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine çeşitli şirketlerden iş makineleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile helikopter ve uçakla birlikte vatandaşlar da müdahalede bulundu. Yangın sebebiyle Kızılağaç Mahallesi’nde dört ev zarar görürken bazı evlerin eklentileri de tamamen yandı.