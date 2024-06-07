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        Antalya'da 3 ayrı noktada çıkan eş zamanlı yangınlar söndürüldü

         ANTALYA'nınManavgat ilçesinde 3 farklı noktada eş zamanlı çıkan yangın itfaiye, belediye, orman işletme ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:15
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        Antalya'da 3 ayrı noktada çıkan eş zamanlı yangınlar söndürüldü
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         ANTALYA'nınManavgat ilçesinde 3 farklı noktada eş zamanlı çıkan yangın itfaiye, belediye, orman işletme ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

        Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktığı ihbarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yol kenarında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evrenseki’deki yangın devem ederken Karacalar Mahallesi’nde tarım arazilerinde yangın çıktı. Yangın bölgesine itfaiye ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Her iki yangında tarım arazileri zarar gördü.

        KIZILAĞAÇ MAHALLESİ'NDE 'HURDACI' İDDİASI

        İtfaiye ekipleri diğer yangınları söndürmeye çalışırken, Kızılağaç Mahallesi’nde yerleşim yerinin hemen yanında yangın başladı. Hurdacıların malzemeleri yakarken sebep olduğu iddia edilen yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine çeşitli şirketlerden iş makineleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile helikopter ve uçakla birlikte vatandaşlar da müdahalede bulundu. Yangın sebebiyle Kızılağaç Mahallesi’nde dört ev zarar görürken bazı evlerin eklentileri de tamamen yandı.

        Kızılağaç Mahallesi’ndeki yangının hurdacıların yaktığı malzemelerden çıktığı, alevler büyüyünce de kaçtıkları belirtilirken, yangının başladığı alanda inceleme yapan jandarma ekipleri kabzası yanmış tabanca buldu. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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