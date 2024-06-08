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        Kayıp doktor, 4 gündür aranıyor

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan doktor Deniz Toman'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:00
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        Kayıp doktor, 4 gündür aranıyor
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan doktor Deniz Toman'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, Toman'ın kaybolduğu değerlendirilen bölgede kadavra ve iz takip köpekleri eşliğinde arama yaptı.

        İstanbul'da bir süre önce aile hekimliğinden istifa edip Antalya'ya yerleşen doktor Deniz Toman, Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkisindeki yakınlarını ziyarete geldi. Toman'dan, 4 Haziran saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri Toman'ın bulunması için çalışma başlattı. Deniz Toman'ın kaybolduğu düşünülen noktalarda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, JAK timi, komando ile kadavra ve iz takip köpekleri eşliğinde arama çalışmaları devam etti.

        Toman'ın izine şu ana kadar rastlanılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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