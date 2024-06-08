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        3 dakika geç kalınca sınava alınmadı, yüzünü kapatarak uzaklaştı

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sabahında, her yıl görülen 'geç kalma' manzaraları bu sene de yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:05
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        3 dakika geç kalınca sınava alınmadı, yüzünü kapatarak uzaklaştı
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        YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sabahında, her yıl görülen 'geç kalma' manzaraları bu sene de yaşandı. Sınava yaklaşık 3 dakika geciken adaylardan 1'i yüzünü kapatarak okulun kapısından hızla uzaklaştı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin önüne geldi. Turizm kenti Antalya'nın merkezinde liseler ve Akdeniz Üniversitesi sınav merkezi olarak belirlendi. Öğrenciler, aileleriyle üniversite kampüsünde beklemeye başladı. Saat 09.00'da kapıların açılmasıyla sınav salonlarına girişler başladı. Sınava giren adaylar, görevliler tarafından tek tek üst aramasından geçirildi. Üzerlerinde takı bulunanlar, çıkarıp yakınlarına teslim etti. Sınava giren adayların ailelerinden bazılarının, okul camlarından içeriye bakması ise dikkat çekti.

        MANZARA YİNE DEĞİŞMEDİ

        Her yıl geç kalanların olduğu sınavda manzara, bu yıl da değişmedi. Sınav salonlarının kapısı 10.00'da kapanacağı için 09.50'de görevliler tarafından çağrı yapıldı. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenlerin olduğu görülürken, kapılar saat 10.00 itibarıyla kapandı. Buna rağmen sınav merkezlerine gelen bazı adayların olduğu, 1 adayın ise 3 dakika geç kaldığı görüldü. Sınav belgesiyle fakülte kapısına kadar giden kişi, kapının kapalı olduğunu görünce yüzünü kapatıp alandan uzaklaştı.

        KİMLİK VE GİRİŞ BELGESİNİ KOŞARAK YETİŞTİRDİ

        Saat 10.00'da kapıların kapanacağının bildirilmesi üzerine çocuğunu sınava getiren İsa Köse, tanımadığı bir gence de yardım etti. Köse, gencin kimlik ve giriş belgesini alarak koşup kapıya yetiştirdi. Köse, "Tanımıyorum, yanıma geldi ve 'kimliğimi unuttum' dedi. Ailesinden kimliğini almaya gitti. Ben de giriş belgesi ve kimliğini alarak koşup kapıya teslim ettim. Çok mutlu oldum. Ben çocuğumla beraber daha önce gelip yerimizi tespit etmiştik" dedi.

        AİLELER DIŞARIDA BEKLEDİ

        Sınava alımların sona ermesinin ardından çocuklarıyla gelen aileler, dışarıda bekledi. Hazırlıklı gelen bazı aileler fakültenin yeşilliklerine sandalyelerini açıp sohbet ederken, bazıları ise serdikleri hasırlarda kahvaltı yapmayı tercih etti. Çocuğunun sınavdan çıkmasını bekleyen Müslüm Çınar, "Sınavın hayırlısıyla bitmesini diliyorum. Çocuğumuzun ikinci kez sınava girişi, geçen sene de girmişti ancak tercih yapmamıştık. İnşallah bu sene daha başarılı olur. Bir umut burada bekliyoruz. Çayımızı yanımızda getirdik ve zamanımızı geçiriyoruz" dedi.

        10 DAKİKAYLA GEÇ KALDI

        Sınava girmek için Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi önüne gelen Gökhan Tamas, zamanında yola çıkmasına rağmen üniversite içindeki yoğun trafikten dolayı sınava geç kaldığını dile getirdi. Yaklaşık 4,5 yıl önce trafik kazası geçirdiğini ve vücudunda platinle sınav yerine geldiğini belirten Tamas, "Hayata tekrar yeniden başlamak için sınava gireyim dedim ama 10 dakika geç kaldım. Veliler o kadar yoğun ki öğrenciden çok veli var. Ayağımdaki metallerle buraya kadar geldim. Evden zamanında da çıktım. Şu an içeri alınmadım. En fazla 10 dakika ama o 10 dakikayı da bu üniversitenin içerisinde kaybettim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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