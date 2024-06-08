4 gündür aranan kayıp doktor ölü bulundu (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan doktor Deniz Toman (32), ölü bulundu. Jandarma, Toman'ın cansız bedenini, babasının evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki ormanda çalıların arasında buldu. Jandarma ve savcılık olay yerinde inceleme yaptı. İntihar şüphesini değerlendiren jandarmanın incelemesi sürüyor. Toman'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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