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        4 gündür aranan kayıp doktor ölü bulundu (2)

        YAKLAŞIK2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDUAntalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan doktor Deniz Toman (32), ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:51
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        4 gündür aranan kayıp doktor ölü bulundu (2)
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        YAKLAŞIK2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

        Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan doktor Deniz Toman (32), ölü bulundu. Jandarma, Toman'ın cansız bedenini, babasının evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki ormanda çalıların arasında buldu. Jandarma ve savcılık olay yerinde inceleme yaptı. İntihar şüphesini değerlendiren jandarmanın incelemesi sürüyor. Toman'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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