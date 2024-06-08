Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde yağmura yakalandı

ANTALYA'da sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı turistlerle dolu olan plajlar aniden başlayan yağmur ile boşaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 1 hafta boyunca 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini hafta sonunda da göstermeye devam etti. Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar yükseldiği kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü. Meteorolojinin uyarılarının ardından sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler, sınav sonrasında aileleriyle Konyaaltı Sahili'ne gelerek stres attı. Öğrenciler denizin keyfini doyasıya yaşadı. Saat 14.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve rüzgara Konyaaltı Sahili'nde yakalananlar, kısa süre içinde plajı terk etti. Bazıları plaj şemsiyeleriyle kendilerini korurken, bazıları ise kıyafet ve havlularıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmura aldırış etmeyenler ise yüzmenin tadını çıkarmaya devam etti.

Yağmura rağmen denizde yüzmeye devam eden Nihat Özyalçın, "Antalya'da hava şartları anlık değişiyor. Yağmurlu havada yüzmek daha rahat çünkü sıcaktan yanmıyoruz. Dün 45 dereceleri gördük ve çok sıcaktı. Yağmurlu havada yüzmek daha zevkli" dedi.

'YAĞMURDAN SONRA YÜZECEĞİM'

Ayşe Çelik ise yağmurun durmasıyla tekrar yüzeceğini belirterek, "Denize yüzmeye geldik ancak yağmura yakalandık. Şu an sığınacak bir yer bulduk. Yağmur durunca tekrar yüzmeyi düşünüyorum. Yağmura aldırış etmeden yüzmeye devam edenler var. Ben durduktan sonra yüzeceğim" diye konuştu.