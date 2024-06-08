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        Antalya'da tarım kimyasalları fabrikasında yangın

        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Toptancılar Birliği Yerleşkesi içinde bulunan tarım kimyasalları üretilen fabrikada yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:58 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:00
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        Antalya'da tarım kimyasalları fabrikasında yangın
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        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Toptancılar Birliği Yerleşkesi içinde bulunan tarım kimyasalları üretilen fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürmek için şehrin birçok noktasından takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde yer alan Toptancılar Birliği Yerleşkesi içinde bulunan tarım kimyasalları üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadan dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Organize sanayi itfaiye ekipleri yangının büyüklüğünden dolayı takviye ekip istedi. Anonsla beraber Çamlıbel, Hürriyet ve Kepez istasyonlarından takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra tonajlı araçlar sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının mesai saati dışında meydana gelmesinden dolayı fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi. 

        45 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

        Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla söndürülürken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında fabrikadaki hasarın büyüklüğü gerekli zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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