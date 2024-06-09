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        Antalya'da orman yangını

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 09.06.2024 - 09:55
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        Antalya'da orman yangını
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı bölgesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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