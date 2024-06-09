Kayıp Alzheimer hastası kadın, yaralı bulundu

Manavgat'a bağlı Taşağıl Mahallesi'nde oturan Hasan Atalay, dün saat 19.00 sıralarında jandarmayı arayıp, Alzheimer hastası olan annesi Günay Atalay'dan saat 14.00'ten sonra haber alamadığını, bölgede aramasına rağmen bulamadığını bildirdi. İhbar sonrası AFAD, JAK Timi, AKUT, İHH, MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri ve iz takip köpeği eşliğinde arama çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından Günay Atalay, köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. 20 metre yüksekten düşen kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.