Antalya'da orman yangını; 4 saatte kontrol altında (2)

Yangının çıkış nedeni ve yanan alan miktarının tespiti için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleye kontrol altına alındı. Köprülü Kanyon Milli Parkı bölgesinde saat 08.30 sıralarında başlayan yangına 4 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 4 su tankeri, 50 yangın işçisi, 7 teknik personel ve 13 orman muhafaza memuruyla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından 12.30 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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