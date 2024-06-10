Antalya'dan 25 ülkeye 'bombus arısı' ihracatı

ÖNCEKİ yıllarda ithal edilirken Antalya'da üretimine başlanan ve kısa sürede ihraç da edilmeye başlanan 'kanatlı tarım işçisi bombus arıları', ilaçsız meyve sebze yetiştiriciliğinde büyük rol oynuyor. Yılın ilk 3 ayında 85 bin koloni, 110 bin kraliçe bombus arısı ihraç edilerek 2 milyon euro’dan fazla gelir sağlandı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan, Azerbaycan, Belçika ve İran başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Antalya'da örtü altı üretimde tozlaşma için faydalanılan bombus arıları, üreticiye büyük katkı sağlıyor. Özellikle domatesin tozlaşmasında kullanılan ve önceki yıllarda ithal edilen bombus arıları, bugünlerde ihraç edilecek duruma geldi. Antalya'daki firmalar hem iç piyasaya hem yurt dışına koloniler halinde sundukları bombus arılarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Arılar, yavruyken yerleştirildikleri kutularda özenle bakılıyor. Her anları yakından takip edilen bombus arıları, mikroskoplarla inceleniyor. PCR testleri de yapılan arıların moleküler düzeyde bir sorunu olup olmadığına dikkat ediliyor. Yetişkinlik aşamasına gelen kraliçe arıların da içinde olduğu koloniler, istenilen sayıda satılarak seralara yerleştiriliyor.

3 AYDA 110 BİN KRALİÇE, 85 BİN KOLONİ İHRAÇ EDİLDİ Antalya'da 5 firma bombus arısı üreterek üreticilere sunuyor. Önceki yıllarda ithal edilen bombus arıları, artık Türkiye'de, özellikle Antalya'da üretilerek hem iç piyasanın ihtiyacını karşılıyor hem de ihraç ediliyor. İhracat rakamları da gün geçtikçe artıyor. 2021 yılında yaklaşık 600 bin koloni bombus arısı ve 1 milyona yakın kraliçe arı üretilen kentte, aynı yıl 66 bin koloni ihraç edildi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin euro ihracat geliri elde edildi. 2024 yılına gelindiğinde ise hem ihracat rakamlarında hem de elde edilen döviz gelirinde artış gözlendi.