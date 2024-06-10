Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü (2)

'BENYAPTIM, KARDEŞİM YAPMADI'

Antalya'da Fırat Yıldız'ı 3 yerinden bıçaklayarak öldüren A.Ç.'nin ablası Arzu Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Arzu Ç., basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" karşılığını verdi. Elindeki kol değneğiyle aksayarak yürüdüğü görülen Arzu Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç.'nin de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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