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        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü (2)

        'BENYAPTIM, KARDEŞİM YAPMADI'Antalya'da Fırat Yıldız'ı 3 yerinden bıçaklayarak öldüren A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:45
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        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü (2)
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        'BENYAPTIM, KARDEŞİM YAPMADI'

        Antalya'da Fırat Yıldız'ı 3 yerinden bıçaklayarak öldüren A.Ç.'nin ablası Arzu Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Arzu Ç., basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" karşılığını verdi. Elindeki kol değneğiyle aksayarak yürüdüğü görülen Arzu Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç.'nin de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

        TAKSİ DURAĞINDA KAMERAYA YANSIDI

        Diğer yandan Fırat Yıldız'ın olay yerinden 500 metre uzaktaki taksi durağına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Fırat Yıldız'ın, yaralı halde geldiği duraktaki banka oturduğu, yanına gelen kişiyle bir süre görüştüğü, ardından ayağa kalkıp, birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü anlar, görüntülere yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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