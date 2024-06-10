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        Seyyar satıcı, sahilde gördüğü deniz kaplumbağası yuvalarını korumaya aldırdı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyyar satıcı Sait Kocakaya, sahilde dolaşırken gördüğü iki deniz kaplumbağası yuvasını korumaya aldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:00
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        Seyyar satıcı, sahilde gördüğü deniz kaplumbağası yuvalarını korumaya aldırdı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyyar satıcı Sait Kocakaya, sahilde dolaşırken gördüğü iki deniz kaplumbağası yuvasını korumaya aldırdı. Sait Kocakaya, "Gece evime giderken sahilde yumurtlayan bir caretta carettaya rastladım. Yuvasını korumaya aldık. Başka biri de az ileriye yuva yaptı, onu da korumaya aldım" dedi.

        Alanya'nın Okurcalar Mahallesindeki sahilde 8 Haziran Cumartesi gecesi dolaşan Sait Kocakaya, kıyıya çıkan deniz kaplumbağasını fark etti. Bir otelin önündeki sahile gelip, yuva yapan kaplumbağanın sabaha kadar başında bekleyen Sait Kocakaya daha sonra otel yönetimine ve belediyenin ilgili birimlerine haber verdi. Sahile gelen görevliler tarafından kaplumbağa yuvası etrafı plastik bariyerle çevrilerek korumaya alındı.

        Sait Kocakaya aynı sahilde yumurtlayan başka bir deniz kaplumbağasının da yuvasını korumaya aldırdı.

        'BERABER DENİZE KADAR YÜRÜDÜK'

        Serik'te yaşayan, yaz sezonunda Alanya'da mısır satarak geçimini sağladığını söyleyen Sait Kocakaya, "Gece evime giderken sahilde yumurtlayan bir caretta carettaya rastladım. Yumurtlama işlemi bittikten sonra onunla beraber denize kadar yürüdük. Sabah ilk işim otel yönetimine bildirmek oldu. Yuvasını korumaya aldık. Başka bir caretta caretta da az ileriye yuva yaptı onu da korumaya aldım. Bir de balıkçı birinin oltasına takılan caretta caretta vardı. Onu da denize girip, kurtardım. Doğal hayatına saldım. Hayvanları koruyalım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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