Seyyar satıcı, sahilde gördüğü deniz kaplumbağası yuvalarını korumaya aldırdı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyyar satıcı Sait Kocakaya, sahilde dolaşırken gördüğü iki deniz kaplumbağası yuvasını korumaya aldırdı. Sait Kocakaya, "Gece evime giderken sahilde yumurtlayan bir caretta carettaya rastladım. Yuvasını korumaya aldık. Başka biri de az ileriye yuva yaptı, onu da korumaya aldım" dedi.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesindeki sahilde 8 Haziran Cumartesi gecesi dolaşan Sait Kocakaya, kıyıya çıkan deniz kaplumbağasını fark etti. Bir otelin önündeki sahile gelip, yuva yapan kaplumbağanın sabaha kadar başında bekleyen Sait Kocakaya daha sonra otel yönetimine ve belediyenin ilgili birimlerine haber verdi. Sahile gelen görevliler tarafından kaplumbağa yuvası etrafı plastik bariyerle çevrilerek korumaya alındı.