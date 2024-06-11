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        Olimpos'taki ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı

        ANTALYA'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:15
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        Olimpos'taki ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı
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        ANTALYA'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında kül oldu. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.

        Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir’in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

        YANGIN VE SEL ATLATMIŞTI

        Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. 2009 yılında ise Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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