Olimpos'taki ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı

ANTALYA'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında kül oldu. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.

Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir’in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Tesisin sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.