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        Antalya gece- gündüz çok sıcak

        ANTALYA'dasıcaktan bunalanlar, denize girerek serinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:50
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        Antalya gece- gündüz çok sıcak
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        ANTALYA'dasıcaktan bunalanlar, denize girerek serinledi. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı kentte, cuma günü maksimum sıcaklığın 44, gece en düşük sıcaklığın 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

        Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı Antalya'da, termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi. Tatilciler, sahillerde doluluk oluşturdu. Haziran ayı maksimum sıcaklık ortalamasının 31,2 derece olduğu kentte, cuma günü sıcaklığın 44 dereceye yükselmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin 12 derece üzerinde sıcaklığın beklendiği kentte, aynı gün gece minimum sıcaklığın da 31 dereceye ulaşması öngörülüyor. Haziran ayı minimum sıcaklık ortalaması 21 derece olan Antalya'da, cuma gününe kadar gece ve gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek.

        NEM ORANI YÜZDE 65

        Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, cuma gününe kadar Antalya'da parçalı az bulutlu havanın etkili olacağını, yağış beklenmediğini söyledi. Acar, "Maksimum sıcaklıklar 10-12 derece, minimum sıcaklık da 8 ila 10 derece mevsim normalinin üzerinde bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyli, öğle saatlerinden sonra da hafif, zaman zaman orta kuvvetli tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra nem oranının yüzde 65'e çıkması öngörülüyor. Saat 11-16 arasında yaşlı, çocuklar ve kronik hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamasını öneririz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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