Antalya gece- gündüz çok sıcak

ANTALYA'dasıcaktan bunalanlar, denize girerek serinledi. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı kentte, cuma günü maksimum sıcaklığın 44, gece en düşük sıcaklığın 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı Antalya'da, termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi. Tatilciler, sahillerde doluluk oluşturdu. Haziran ayı maksimum sıcaklık ortalamasının 31,2 derece olduğu kentte, cuma günü sıcaklığın 44 dereceye yükselmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin 12 derece üzerinde sıcaklığın beklendiği kentte, aynı gün gece minimum sıcaklığın da 31 dereceye ulaşması öngörülüyor. Haziran ayı minimum sıcaklık ortalaması 21 derece olan Antalya'da, cuma gününe kadar gece ve gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek.