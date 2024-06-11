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Teleferikkazası davasında mahkeme, sanık Mesut Kocagöz'ün tahliyesine, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol'un tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutuklu yargılanmasına hükmetti.
Teleferikkazası davasında mahkeme, sanık Mesut Kocagöz’ün tahliyesine, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol’un tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık Suphi Kaplan’ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.
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