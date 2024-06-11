Teleferik kazasından tutuklu Başkan Kocagöz tahliye edildi (3)

BAŞKANKOCAGÖZ'E ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün avukatları, Kocagöz'ün teleferik kazasının yaşandığı dönemde ANET yönetim kurulu başkanı olmadığını belirterek, diyabet hastalıklarımı nedeniyle tahliyesini talep etti. Mesut Kocagöz ise "Asla merhamet dilemiyorum. Eğer bir suçum varsa tutuklamaya devam edin. Bu yola hastalığımı bilerek yola çıktım. Hizmet etmem gereken binlerce kişi var. Adaletinize güveniyorum. Özgürlüğümü istiyorum" dedi. Duruşmaya verilen ardından mahkeme heyeti, sanık Kocagöz'ün adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol’un tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için 7 Ağustos'a ertelendi.