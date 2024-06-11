Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Teleferik kazasından tutuklu Başkan Kocagöz tahliye edildi (3)

        BAŞKANKOCAGÖZ'E ADLİ KONTROLLE TAHLİYEKepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatları, Kocagöz'ün teleferik kazasının yaşandığı dönemde ANET yönetim kurulu başkanı olmadığını belirterek, diyabet hastalıklarımı nedeniyle tahliyesini talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teleferik kazasından tutuklu Başkan Kocagöz tahliye edildi (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAŞKANKOCAGÖZ'E ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün avukatları, Kocagöz'ün teleferik kazasının yaşandığı dönemde ANET yönetim kurulu başkanı olmadığını belirterek, diyabet hastalıklarımı nedeniyle tahliyesini talep etti. Mesut Kocagöz ise "Asla merhamet dilemiyorum. Eğer bir suçum varsa tutuklamaya devam edin. Bu yola hastalığımı bilerek yola çıktım. Hizmet etmem gereken binlerce kişi var. Adaletinize güveniyorum. Özgürlüğümü istiyorum" dedi. Duruşmaya verilen ardından mahkeme heyeti, sanık Kocagöz'ün adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol’un tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için 7 Ağustos'a ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        Antalya'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, GençBizz Girişimcilik Programı'n...
        Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, GençBizz Girişimcilik Programı'n...
        Antalya gece- gündüz çok sıcak
        Antalya gece- gündüz çok sıcak
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Serik'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Serik'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı