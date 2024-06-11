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        Teleferik kazasından tutuklu Başkan Kocagöz tahliye edildi (4)

        KARARÖZGÜR ÖZEL'E İLETİLDİCHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklu olduğu teleferik kazası davasında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesi kararıyla ilgili adliye çıkışında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:55
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        Teleferik kazasından tutuklu Başkan Kocagöz tahliye edildi (4)
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        KARARÖZGÜR ÖZEL'E İLETİLDİ

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklu olduğu teleferik kazası davasında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesi kararıyla ilgili adliye çıkışında açıklama yaptı. Kocagöz'ün tahliye kararının sevindirici olduğunu belirten Zeybek, "Cezaevine gidip işlemlerini tamamladıktan sonra belediyeye gelecek ve yurttaşlarla buluşacak. Haksız yere tutuklu kaldığını düşünüyoruz. Geç de olsa verilen kararla Kepez halkı için hizmete devam edecektir. Sağlık sorunları nedeniyle, ciddi kilo kaybı da yaşamıştır. Kararı Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi devam ederken mesaj yoluyla ilettik. Cezaevine gidip orada güvenlik güçlerinin işini zorlaştırmak istemiyoruz" diye konuştu.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Uzunca süredir adalet tecelli edecek diyorduk. Mesut kardeşimiz için adalet tecelli etti. Geçmiş olsun. Yarın meclisimizde kardeşimiz yerini alacak" dedi.

        Başkan Böcek, yayınladığı sosyal medya mesajında da "Konyaaltı Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde yaşanan üzücü olayın ardından tutuklanarak 59 gündür cezaevinde; ailesinden, sevdiklerinden ve hizmet etmekten onur duyduğu Kepez halkından uzak tutulan Mesut Kocagöz kardeşimiz adaletin tecelli etmesiyle birlikte özgürlüğüne kavuştu. Mesut kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün olduğu gibi bundan sonra da Antalya'ya ve Kepez'e hizmet etmek için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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