Teleferik kazasından tutuklu Başkan Kocagöz cezaevinden çıktı (5)
CEZAEVİNDENÇIKIP BELEDİYEYE GİTTİKepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hakkında tahliye kararı verilmesinden 2 saat sonra, saat 19.
CEZAEVİNDENÇIKIP BELEDİYEYE GİTTİ
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hakkında tahliye kararı verilmesinden 2 saat sonra, saat 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevinden çıktı. Cezaevi önünde toplanan kalabalık, Kocagöz'ün içerisinde bulunduğu aracın önünü keserek kendisiyle görüşmek istedi. Araçtan inen Kocagöz, geçmiş olsun dileklerini kabul etti, vatandaşla tokalaştı, sarıldı. Takım elbiseli olduğu ve zayıfladığı dikkat çeken Kocagöz, "Özgürlük çok güzel bir şey. Havadan da sudan da güzel. Özgürlüğüme kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.
Başkan Kocagöz, ardından beraberindekilerle birlikte Kepez Belediyesi'ne doğru yola çıktı. Başkan Kocagöz'ün belediye binasında balkon konuşması yapacağı öğrenildi.
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