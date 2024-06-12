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        Bayramda 10 milyon kişiden 100 milyar TL'lik turizm ekonomisi

        TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 3 milyona yakını turistik olmak üzere eş, dost, akraba ziyaretleriyle 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkacağını, 100 milyar TL'yi aşacak ekonomik hacim oluşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:05
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        Bayramda 10 milyon kişiden 100 milyar TL'lik turizm ekonomisi
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        TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 3 milyona yakını turistik olmak üzere eş, dost, akraba ziyaretleriyle 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkacağını, 100 milyar TL'yi aşacak ekonomik hacim oluşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

        Kurban Bayramı tatili, bu yıl 14 Haziran'da okulların da kapanacağı karne günü ve Türk A Milli Takımı'nın da katıldığı Almanya'daki Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile başlıyor. Turizm sektörü için 'yüksek sezon' olarak nitelendirilen dönemin başlangıcına denk gelen bayram tatilinde ülke çapında yoğun turizm hareketliliği bekleniyor. Ancak Almanya'daki şampiyonaya, vize problemi nedeniyle Türkiye'den katılımın düşük olması öngörülüyor.

        TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün olarak ilan edilmesiyle, seyahat acentelerine tatil taleplerinde artış yaşandığını söyleyerek, "Bu yıl Kurban Bayramı tatili okulların kapanmasının hemen akabinde gerçekleşecek. Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçiren sektörümüz, iç pazar açısından yaz sezonunun ikinci önemli hareketliliğini Kurban Bayramı ile yaşayacak" dedi.

        Tatilin yaklaşmasıyla yurt içi tatil satışlarının yükselişe geçtiğini belirten Bağlıkaya, "Bayram tatili rezervasyonlarında geçen yıla göre artış söz konusu. Bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi, özellikle deniz tatili planlayan aileler için önemli bir fırsat sunuyor. Kurban Bayramı tatili için seyahat acentelerimiz her bütçeye uygun tatil seçenekleri hazırladı. Antalya ve Ege'deki tatil bölgelerimizde otel dolulukları şimdiden yüzde 80'leri aştı" diye konuştu.

        KÜLTÜR TURLARINA TALEP YÜZDE 40 ARTTI

        Yurt içinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme'nin ilgi çeken destinasyonlar arasında yer aldığını anlatan Bağlıkaya, "Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre yüzde 40'ları aşan artış söz konusu. Mardin ve GAP bölgesi, kültür turlarında öne çıkan destinasyonlarımız arasında. İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemeyenler için Sapanca tercih edilen destinasyon olarak öne çıkıyor" dedi.

        YURT DIŞINDA VİZESİZ ÜLKELER ÖN PLANDA

        Bayram tatilinde yurt dışı turlara da ilginin yoğun olduğunu belirten Bağlıkaya, "Yurt dışı seyahatlerinde vize sıkıntısı olmayan veya vizesiz destinasyonların tercih edildiğini görüyoruz. Geçen senenin bu dönemine göre yurt dışı rezervasyonlarında yüzde 50'lere ulaşan artış söz konusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en çok ilgi gösterilen destinasyon olarak öne çıkarken, vizesiz veya kolay vize alınabilen Balkan ülkeleri, deniz tatili planlayanlar için başta Şarm El-Şeyh olmak üzere Mısır'daki tatil bölgeleri ilgi görüyor. Orta Doğu'da Dubai rağbet gören destinasyonlar arasında. Vizesi olan vatandaşlarımız ise daha çok İspanya, İtalya, Benelüks bölgesi ve Orta Avrupa turlarına ilgi gösteriyor" dedi.

        Bağlıkaya, tatil fiyatlarında bu yıl yurt içinde enflasyona bağlı artışlar olduğuna da dikkati çekerek, "Yurt dışı tatil seyahatlerinde dolar veya euro bazında geçen yıla göre artış olmadığı dikkat çekiyor. Kurban Bayramı döneminde 3 milyona yakın kişinin turizm hareketlerine katılımını bekliyoruz. Eş, dost, akraba, memleket ziyaretleriyle birlikte 10 milyonun üzerinde vatandaşımızın seyahate çıkacağı bayram tatili döneminde, 100 milyar TL'yi aşacak ekonomik hacim oluşacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman güvenli tatil için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini seçmelerini öneriyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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