Doğa harikası Tazı Kanyonu'nun kullanım hakkı 2 yıllığına Manavgat Belediyesi'nde

ANTALYA'da gezginlerin 2017'de keşfettiği, birçok klip ve reklam çekimlerinin de yapıldığı doğa harikası Tazı Kanyonu'nun 2 yıl kullanım ihalesini, Manavgat Belediyesi kazandı.

Manavgat ilçe sınırlarında yer alan, Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçerek şekillendirdiği doğa harikası Tazı Kanyonu, 2017 yılında doğa yürüyüş grupları tarafından keşfedildi. Antalya ve çevresinde kırsal turizm adına birçok keşfe imza atan doğa yürüyüş gruplarından Patika'nın 2017 yılındaki yürüyüşü sonrasındaki fotoğraflarının DHA tarafından haberleştirilmesiyle tanınan Tazı Kanyonu, dünyanın birçok noktasından gelen insanlar tarafından ziyaret ediliyor.

200 METRE UÇURUMDA FOTOĞRAF Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için de ziyaret ettiği 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Tazı Kanyonu, 2017'den sonra gruplar halinde yürüyüşler, yeni çiftlerin düğün fotoğraflarının yanı sıra çok sayıda şarkıcının klip çekimleri, birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Tazı Kanyonu'nu yaklaşık 200 metre yükseklikten gören uçurumdaki kayalık noktada her yıl binlerce yerli ve yabancı fotoğraf çektiriyor.

KULLANIM İHALESİ YAPILDI Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dün saat 14.00'te bölge müdürlüğü hizmet binasında Köprülü Kanyon Milli Parkı Tazı Kanyonu Günübirlik Kullanım Alanı ihalesi yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Manavgat'tan oda başkanları, STK'lar ve çevre dostu gönüllüler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde hazır bulundu. 7 teklifin verildiği ihalede, belgelerinde eksiklik, hata olan 4 grup, belge kontrol bölümünde elendi. Kalan 3 teklif veren arasında 13 milyon 200 bin lira ile en yüksek teklifi veren Manavgat Belediyesi, Tazı Kanyonu'nun 2 yıl kullanım hakkını kazandı.