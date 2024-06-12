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        Doğa harikası Tazı Kanyonu'nun kullanım hakkı 2 yıllığına Manavgat Belediyesi'nde

        ANTALYA'da gezginlerin 2017'de keşfettiği, birçok klip ve reklam çekimlerinin de yapıldığı doğa harikası Tazı Kanyonu'nun 2 yıl kullanım ihalesini, Manavgat Belediyesi kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:15
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        Doğa harikası Tazı Kanyonu'nun kullanım hakkı 2 yıllığına Manavgat Belediyesi'nde
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        ANTALYA'da gezginlerin 2017'de keşfettiği, birçok klip ve reklam çekimlerinin de yapıldığı doğa harikası Tazı Kanyonu'nun 2 yıl kullanım ihalesini, Manavgat Belediyesi kazandı.

        Manavgat ilçe sınırlarında yer alan, Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçerek şekillendirdiği doğa harikası Tazı Kanyonu, 2017 yılında doğa yürüyüş grupları tarafından keşfedildi. Antalya ve çevresinde kırsal turizm adına birçok keşfe imza atan doğa yürüyüş gruplarından Patika'nın 2017 yılındaki yürüyüşü sonrasındaki fotoğraflarının DHA tarafından haberleştirilmesiyle tanınan Tazı Kanyonu, dünyanın birçok noktasından gelen insanlar tarafından ziyaret ediliyor.

        200 METRE UÇURUMDA FOTOĞRAF

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için de ziyaret ettiği 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Tazı Kanyonu, 2017'den sonra gruplar halinde yürüyüşler, yeni çiftlerin düğün fotoğraflarının yanı sıra çok sayıda şarkıcının klip çekimleri, birçok ulusal ve uluslararası markanın reklam çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Tazı Kanyonu'nu yaklaşık 200 metre yükseklikten gören uçurumdaki kayalık noktada her yıl binlerce yerli ve yabancı fotoğraf çektiriyor.

        KULLANIM İHALESİ YAPILDI

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dün saat 14.00'te bölge müdürlüğü hizmet binasında Köprülü Kanyon Milli Parkı Tazı Kanyonu Günübirlik Kullanım Alanı ihalesi yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Manavgat'tan oda başkanları, STK'lar ve çevre dostu gönüllüler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde hazır bulundu. 7 teklifin verildiği ihalede, belgelerinde eksiklik, hata olan 4 grup, belge kontrol bölümünde elendi. Kalan 3 teklif veren arasında 13 milyon 200 bin lira ile en yüksek teklifi veren Manavgat Belediyesi, Tazı Kanyonu'nun 2 yıl kullanım hakkını kazandı.

        'HALKIMIZLA İLMEK İLMEK İŞLEYECEĞİZ'

        Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Tazı Kanyonu'nun kullanım hakkını kazanarak, belediye olarak doğal ve kültürel mirasın korunması, turizmin geliştirilmesi ve yerel ekonominin canlandırılması adına önemli bir adım atmış olduklarını söyledi. İhale sonucunun tüm Manavgat halkı için sevindirici olduğunu belirten Başkan Kara, "Tazı Kanyonumuzu Manavgatlılar olarak kurtardık. Tazı Kanyonumuzu bölge halkımızla beraber ilmek ilmek işleyeceğiz. Hem bölge halkının ekonomisine katkı sağlamak hem de Manavgatlıların yaşam alanına sahip çıkmak için bu ihaleye girdik. Bizim için para söz konusu değildi. İhalede sonuna kadar mücadele ettik. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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