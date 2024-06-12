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        Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktardaki kaçak içki operasyonu

        ANTALYA'da, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:20
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        Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktardaki kaçak içki operasyonu
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        ANTALYA'da, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kaçak içki olduğu kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili kurum görevlileri, turizm sezonunun açılışıyla otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı bilgisiyle çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 2 depoda yaptığı aramada, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu, yaklaşık 60 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği kaydedildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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