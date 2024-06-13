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        Yakalanınca çantasındaki parayı çaldığı kadından özür dileyip, helallik istedi

        ANTALYA'da iş yerini açan Zühra Korkmaz'ın (59) dalgınlığından faydalanıp, çantasındaki 500 TL'yi çalan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:20
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        Yakalanınca çantasındaki parayı çaldığı kadından özür dileyip, helallik istedi
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        ANTALYA'da iş yerini açan Zühra Korkmaz'ın (59) dalgınlığından faydalanıp, çantasındaki 500 TL'yi çalan N.Ö.'yü, çevredeki esnaf yakaladı. Polise teslim edilen şüpheli emniyete götürülürken, "Abla özür dilerim. Hakkınızı helal edin" dedi. Şüpheliyi kovalarken ayağını burkan Zühra Korkmaz ise hastaneye götürüldü.

        Serik ilçesi Orta Mahalle İşler Caddesi'nde, saat 09.00 sıralarında iş yerini açmaya gelen Zühra Korkmaz, elindeki çantayı kapı önündeki masaya bıraktı. Daha sonra iş yerinin anahtarını almak için arkasından gelen kızının yanına doğru giden Zühra Korkmaz, bir kişinin çantasını açıp parasını çaldığını fark etti. Şüpheliyi kovalamak için hamle yapan Zühra Korkmaz, ayağını burkup yere düştü. Çevreden yardım isteyen Korkmaz'ın sesini duyan esnaf, kaçan şüpheliyi yaklaşık 200 metre takibin ardından yakaladı. Adının N.Ö. olduğu öğrenilen şüpheli, esnaf tarafından Zühra Korkmaz'ın iş yerine getirildi. Görgü tanıklarının önünde suçunu itiraf eden N.Ö., çaldığı 500 TL'yi kadının çantasına koydu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polise teslim edilen şüpheli N.Ö. emniyete götürülürken Zühra Korkmaz'a yönelik, "Abla özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Biraz yanıldım. Çantayı görünce beni tahrik etti" diyerek helallik istedi. Şüpheli N.Ö. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Zühra Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çantamı masanın üzerine koydum, az ileriye iş yerimin anahtarını almaya gittim. Bir döndüm bu şahıs çantamı karıştırıyor. Arkasından koştum, 'İmdat yetişin' diye seslendim. Çevredekiler hemen koşarak şahsı yakaladı. Arkasından koşarken ayağımı burktum. Kıpırdayamıyorum" dedi.

        Korkmaz, komşu esnaf tarafından tedavi için hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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