Antalya Havalimanı yolcu trafiği 10 milyona yaklaştı

ANTALYA Havalimanı'nda 5 aydaki yolcu trafiği, 9 milyon 685 bin 447 olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Antalya Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 576 bin 700, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 339 bin 513 oldu. Böylece mayısta toplam 3 milyon 916 bin 213 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 11, dış hatlarda 19 bin 755 olmak üzere toplamda 23 bin 766'ya ulaştı. Yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 48 bin 100 ton oldu. 5 aylık dönemde ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 9 milyon 685 bin 447, uçak trafiği 64 bin 319, yük trafiği (kargo + posta + bagaj) ise 115 bin 320 ton olarak gerçekleşti.