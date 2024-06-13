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        8 aydır kayıp Nihal'in arandığı bölgede kemik parçaları bulundu

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, ağaçların altında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:30
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        8 aydır kayıp Nihal'in arandığı bölgede kemik parçaları bulundu
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 8 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, ağaçların altında bulundu. Babayiğit'in, cinayet şüphesiyle Batman'da tutuklu bulunan dini nikahla yaşadığı Mehmet Basık'ın (25) yer göstermesi sonucu bulunan kemik parçaları, otopsiye gönderildi.

        Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

        KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

        Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturmada, Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla Nihal Babayiğit'in dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık, tutuklu olduğu Batman Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Serik'e getirildi. Basık'ın yer göstermesi üzerine Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında arama yapıldı. Olay yerini şeritlerle çeviren polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Aramada Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Polis, olay yeri inceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        'SANA NASIL KIYDILAR KUZUM'

        Olay yerine gelen dayı Ali Yılmaz, "Söyleyecek bir şey yok. Bu insanlık dışı bir şey. Allah belasını versin" dedi.

        Torununun öldüğünü öğrenip, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamayan anneanne Akgül Yılmaz, "Devamlı bu yoldan geçtik. Senin burada olduğunu bilmiyorduk Nihal'im. Bir kış geçti üzerinden Nihal'im. Hiç görmedim burada seni. Biz sana kıyamadık, sana nasıl kıydılar kuzum? Elleri kırılsın. Sensiz dayanamıyorum Nihal'im. Benim kınalı kuzum. Bir çocuk yüzünden kendini öldürdün kuzum. En azından bir mezarın oldu kızım" diyerek ağıtlar yaktı.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet savcısı, aileye başsağlığı diledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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