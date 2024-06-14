50 yıl önceki ilk mezunlara diploma
ANTALYA'da Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun 1974 yılındaki ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yılında torunları yaşındaki yeni mezunların da yer aldığı karne ve diploma törenine katıldı.
ANTALYA'da Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun 1974 yılındaki ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yılında torunları yaşındaki yeni mezunların da yer aldığı karne ve diploma törenine katıldı.
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde 1969 yılında Mustafa Kemal Ayanoğlu tarafından bağışlanan 20 bin metrekarelik alanda yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu, ilk mezunlarını 1974'te verdi. Okulun ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yıl dönümünü, 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan torunları yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencileriyle kutladı. 50 yıl önceki mezunlardan İsmail Özçelik tarafından düzenlenen organizasyonla, ilkokuldan bu yıl mezun olan öğrencilerle 50 yıl önce mezun olan büyükleri, okul bahçesinde düzenlenen karne ve diploma töreninde buluştu.
Okul Müdürü Barış Okudan, dördüncü sınıf mezuniyet töreni için bir araya geldiklerini belirterek, “Bu özel günde öğrencilerimizin heyecanını, başarılarını kutlamak için buradayız. Bu güzel çocuklarımızın büyümesine, gelişmesine tanıklık etmek bizim için gurur kaynağı. Değerli öğrenciler, sizler burada geçirdiğiniz dört yıl boyunca büyük özveriyle çalıştınız ve başarılı oldunuz. Okuma yazma öğrendiniz, bilgi birikiminizi artırdınız. Ama bunun ötesinde burada dostluklar kurup, değerler öğrendiniz. Sevgili öğrenciler, bugün aramızda 1974 yılının mezunları, tam 50 yıl önce okulumuzdan mezun olan büyüklerimiz de bulunmakta. Eski günlerini, hatıralarını unutmayıp bu etkinliğe katılmaları bizleri çok sevindirdi" dedi.
Törende aynı okulun mezunlarından Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İzzet Ak tarafından, ilk mezunların buluşmasını organize eden İsmail Özçelik'e plaket takdim edildi. 1969'da yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun ilk öğrencileri, 1974 yılında da ilk mezunları olduklarını belirten Özçelik, 50 yıl önceki sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Törende bu yıl mezun olan öğrencilere, öğretmenleri tarafından karne ve diplomaları verilirken, okul müdürü Barış Okuldan tarafından da 50 yıl önceki mezunlara sembolik diploma hediye edildi. 50 yıl önceki mezunlarla bu yılın mezunları birlikte kep fırlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.