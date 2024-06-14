45 derece sıcaklık uyarısı yapılan Antalya'da sahiller doldu

HAVA sıcaklığının 45 dereceyi bulması beklenen Antalya'da, öğle saatlerinden önce sahiller doldu. Saat 11.00'de 41 derecelik sıcaklıkla en yüksek sıcaklık, Kepez ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için bugün hava sıcaklığının 45 dereceyi bulacağı uyarısında bulundu. Sabah erken saatlerde güne 35 derece sıcaklıkla başlayan kentte, saat 11.00'i gösterdiğinde sıcaklık 36,8 derece olarak ölçüldü. Nem oranı kent merkezinde yüzde 46'yı bulurken, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece ölçüldü. 19 ilçesi bulunan Antalya'nın öğle saatlerinden önce en yüksek sıcaklığı 41 derece ile Kepez'de ölçüldü.

DENİZDE SERİNLEDİLER

Sıcak havadan bunalanların adresi, değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne giden kentte yaşayanlar ve tatil için gelenler, denizde yüzüp serinledi. Bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Kent genelinde yüksek sıcaklık nedeniyle park ve mesire alanlarında yaya yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, sahil bandındaki bir simitçi simit tezgahının önünden geçenlere plaj şemsiyesi tutarak serinlemelerine yardımcı olmaya çalıştı.

'HİÇ ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Hasan Yılmaz (60), Antalya'da yaşadığını ve sıcaklığa alışkın olduklarını söyledi. Sabah erken saatlerde denize gelebildiklerini belirten Yılmaz, "Sabah erken ya da akşam saatlerinde geliyoruz. Öğle sıcağında burada bulunmak riskli. Evimiz yakın olduğu için öğle sıcağına kalmadan dönüyoruz" dedi. Burcu Yılmaz ise Burdur'da üniversite öğrencisi olduğunu, sıcak havayı özlediğini söyledi. Denizin keyfini yüzerek ve güneşlenerek çıkardığını belirten Yılmaz, "Yazın keyfi bu bence. Hiç şikayetçi değilim. Her gün dışarıdayım. Sıcaktan memnunum" diye konuştu. Hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 dereceyle yüksek seyredeceği öğrenildi.